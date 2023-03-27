Тарханов: «Критиковать Карпина сейчас не стоит»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о выступлении сборной России в товарищеских матчах, которые состоялись в текущем месяце. Напомним, 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1), а 26 числа обыграла Ирак (2:0).

По мнению Тарханова, в прошедших встречах наставник российской команды проверял резерв сборной, поэтому результат для неё был не столь важен.

«Понятно, что если бы это был матч официальный, то вышли бы другие футболисты. Сейчас Карпин спокойно всех проверяет, результат пока не важен. Поэтому критиковать его не стоит», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров. С тех пор сборная России провела пять товарищеских матчей: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), а также с Ираном и Ираком.