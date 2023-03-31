Кафанов высказался об ошибках Песьякова в игре с Ираком

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера национальной команды Сергея Песьякова в товарищеском матче против Ирака, который состоялся 26 марта и завершился победой российской команды со счётом 2:0.

По словам специалиста, ошибки 34-летнего вратаря в прошедшей встрече связаны с психологией.

«Песьяков сделал две грубые ошибки. Это технический брак, он не поднял мяч вверх. Конечно, это связано с психологией, потому что, играя за «Ростов», за последние два года таких ошибок у него не было», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

При этом Кафанов похвалил Песьякова за то, что после ошибок он продолжил игру очень уверенно, сумев выручить и подстраховать защитников в нужный момент.

Напомним, что помимо матча с Ираком, в марте сборная России провела товарищескую встречу с Ираном, которая завершилась с ничейным счётом 1:1.