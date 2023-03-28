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Романцев: «Злопыхатели упорно не хотят замечать, что наш футбол переживает трудные времена»

28 Марта 2023 • 19:38 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
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Бывший наставник столичного «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о мартовских встречах национальной команды.

«Злопыхатели упорно не хотят замечать, что наш футбол переживает трудные времена. То, что мы оказались в полной изоляции, заставляет искать новые пути для движения вперёд. Именно в таком положении находится и сборная. Могу только представить, с какими трудностями пришлось столкнуться Карпину — ему приходится строить команду, оставшуюся без международного календаря и качественных спаррингов, а самое главное — без реального представления о её будущем», — заявил известный специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Романцев также рассказал, что хотел видеть положительный результат во встрече против Ирана, однако соперник, по словам эксперта, показал свой уровень ещё на последнем чемпионате мира. По мнению Романцева, прошедшие матчи стали для Валерия Карпина ещё одним шагом в создании новой команды, отметив, что при такой неопределённости нынешнему тренеру сложно абсолютно во всём. Из-за таких сложностей, как считает Олег Иванович, Карпина нужно поддерживать.

Напомним, что сборная России провела два матча во время мартовских сборов, сыграв вничью с Ираном со счётом 1:1 и выиграв у Ирака (2:0) в Санкт-Петербурге. 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Олег Романцев
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