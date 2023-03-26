Алдонин нашёл добрые слова и для Ирака

Сборная России одержала победу в товарищеском матче с командой Ирака, забив той два безответных мяча во второй половине игры. События матча прокомментировал Евгений Алдонин, в прошлом выступавший в составе российской сборной. Он нашел добрые слова и для футболистов сборной Ирака.

- Ирак в атаке очень неплохо выглядел. Но в основном не они создавали моменты у наших ворот, а немного неуверенная игра нашей обороны, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что чуть раньше российская сборная сыграла с участником чемпионата мира - Ираном, и тот матч закончился вничью.