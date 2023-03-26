Иракский агент: Сборная России разгромит Ирак

Футбольный агент из Ирака Саеиди Тахер высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Ирака.

«Сборная Ирака — хорошая команда, но уровень сборной России очень высокий. Игра против Ирана показала, что команда Карпина сильна и имеет качественную и рабочую тактику. Ставлю на то, что россияне обыграют Ирак 3:0», — приводит слова Тахера Sport24.

По мнению агента, сборная России будет активно играть в атаку и не допустит опасных моментов у своих ворот.

Контрольная встреча между сборной России и сборной Ирака состоится сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.