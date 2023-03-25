Баринов может пропустить матч со сборной Ирака

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов на пресс-конференции перед матчем с Ираном ответил на вопросы по самочувствию и сопернику. Его слова приводит специальный корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Ты не играл с Ираном. Сегодня у тебя перевязано колено. Как здоровье, как себя чувствуешь? Будешь ли завтра в составе?

- Колено нормально, сегодня примем решение, смогу ли я завтра принять участие в матче.

- Что уже успели изучить по Ираку? Наверное, не самая яркая команда, что касается игроков в Европе. В целом, можно говорить, что этот матч - одно из лучших событий, из-за того, что он при своих болельщиках?

- Перед тренировкой смотрели и разбирали, по какой схеме действуют. Георгиевич все показал и рассказал. Еще предстоит завтра посмотреть кое-что о сопернике. По поводу домашней игры, это супер. Мы дома не играли при своих болельщиках и на хорошем поле. Получилось так, что все игры проводили на выезде.