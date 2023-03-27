Гладилин высказался о важности товарищеских игр сборной России

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре сборной России во встречах против Ирана и Ирака.

«Конечно, в игре сборной России много проблем: и в обороне, и контроль мяча, и завершающая стадия. Костяка команды нет — пробуется один состав с Ираном, другой с Ираком. Очень сложно что-то перестроить за два дня. Но эти игры были очень полезные, всех футболистов посмотрели», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату». По мнению экс-футболиста, молодёжь не смогла бы себя показать при здоровых лидерах российской сборной, отметив также полезность результата при не самой зрелищной игре.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина сыграли нулевую ничью с Ираном в Тегеране, выиграв со счётом 2:0 у Ирака в Санкт-Петербурге.