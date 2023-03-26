Булыкин: «Все ждут, что россияне дома обыграют Ирак»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин возлагает надежды на то, что сегодня россиянам снова удастся победить команду Ирака в Питере и порадовать своих болельщиков.

«В игре со сборной Ирана для победы не хватило хорошей защиты, но то, что нам удалось сыграть вничью с командой-участником чемпионата мира – это хороший результат. Все ждут, что теперь россияне дома обыграют Ирак и подарят болельщикам радость», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Напомним, в 18:00 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится контрольный матч сборных России и Ирака.

Следить за всеми событиями главного матча дня можно благодаря текстовой трансляции, которую организует портал Liveresult.ru.