Гладилин высказался о словах Матыцина в адрес Карпина

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о словах министра спорта России Олега Матыцина в адрес наставника сборной Валерия Карпина.

«Тут могли так интерпретировать и журналисты, одна фраза меняется и все. А министр спорта, он высказывает свое мнение как политик, как функционер, не разобравшись, может, до конца в ситуации», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Газета.Ру». По мнению Гладилина, необходимо анализировать сложившуюся ситуацию, также отметив, что в футбольной сфере необходимо подходить к подобным высказывания более дипломатично.

Напомним, что ранее Валерий Карпин рассказал, что не держится за место во главе сборной России. Эти слова были резко раскритикованы министром спорта Олегом Матыциным.