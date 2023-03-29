Тарханов прокомментировал возможный матч сборных России и Китая

Известный специалист Александр Тарханов высказался о возможном проведении товарищеского матча сборных России и Китая.

«Верю, что товарищеский матч между сборными России и Китая возможен. Китай — хорошая сборная. А нам сейчас нужно играть с любым соперником. Конечно, надо проводить этот матч», — заявил Александр Фёдорович в интервью «Чемпионату». По мнению эксперта, нынешняя сборная Китая находится на одном уровне с Ираном, с которым подопечные Валерия Карпина сыграли вничью на мартовском сборе.

Напомним, что сборная России провела пять товарищеских матчей после отстранения от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА, выиграв дважды при трёх ничейных результатах.