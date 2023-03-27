Кузнецов: «Карпин видит все недостатки, у него большой опыт»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился своим мнением о победе сборной России над сборной Ирака (2:0).

Специалист заявил, что первый тайм национальная российская команда провела гораздо хуже второго, а также сказал, что считает те ошибки, которые допускали спортсмены на футбольном поле, непростительными для уровня сборной страны.

По словам эксперта, сейчас важно вызывать в сборную молодых футболистов, так как участия в официальных соревнованиях у команды России в ближайшее время не предвидится.

«Нет смысла делать ставку на игроков, которым сейчас по 26-28 лет. К тому же надо наигрывать разные схемы. Но Карпин видит все недостатки, у него большой опыт», - цитирует Кузнецова «Чемпионат».