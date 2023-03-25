Самедов: Все верят в победу сборной России над Ираком

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Ирака.

«Жду победу. Все верят, что она будет. Плюс есть момент, что не в оптимальном составе сборная. Но у ребят, опять же, есть возможность показать себя во второй игре и добиться хорошего результата», — приводит слова Самедова «Спорт День за Днем».

Контрольная встреча между сборной России и сборной Ирака пройдет завтра, 26 марта. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени. За всеми событиями матча можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.