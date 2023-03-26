Баринов рассказал, чем сборная России отличается от «Манчестер Сити»

Полузащитник российской национальной сборной Дмитрий Баринов дал комментарий по поводу проблем с психологией, о которых регулярно говорит главный тренер команды Валерий Карпин.

Баринов согласился с Карпиным в том, что российские футболисты имеют проблемы психологического характера.

«У нас такое, что мы забьём гол и пытаемся удерживать счёт. А европейские клубы, например «Манчестер Сити», после своего гола дальше додавливают. Возможно, это психология, боязнь ошибиться или ещё что‑то», - высказался Баринов, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

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