Сычёв — об игре сборной России с Ираком: «В первом тайме всё было печально»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался об игре сборной России в первом тайме товарищеской встречи с Ираком.

«Честно говоря, показалось, что в первом тайме все было печально. Ждали немного другой игры, тем более долго не играли дома. Если смотреть расклад по первому тайму, то должны были проигрывать в пару мячей», — цитирует Сычёва «Чемпионат».

Эксперт признался, что ожидал увидеть заряженных и мотивированных футболистов на домашней арене при большом количестве болельщиков.

В эти минуты продолжается контрольная игра сборной России против Ирака. Портал LiveResult проводит текстовую трансляцию матча.