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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Карпин и Дзюба просто не могут воспринимать друг друга»

29 Марта 2023 • 14:49 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Известный российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о взаимоотношениях наставника сборной России Валерия Карпина с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

Напомним, 34-летний форвард не был вызван на мартовский сбор национальной команды, а Карпин заявил, что пока сборная России отстранена от международных турниров, он не собирается приглашать футболистов старше 30 лет.

По словам Балахнина, основной причиной невызова Дзюбы является не его возраст, а плохие отношения с Карпиным.

«Они просто не могут воспринимать друг друга. Песьякова, которому 34 года, он почему-то в сборную вызывает, а Дзюбу нет. Все всё видят и понимают. Давайте называть всё своими именами», — цитирует Балахнина «Спорт День за Днём».

Также специалист выразил уверенность в том, что Дзюба помог бы сборной обыграть Иран, товарищеский матч с которым завершился для российской команды вничью (1:1). Балахнин считает, что в сборную России стоит приглашать лучших игроков, а не устраивать постоянные эксперименты.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» пять матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сергей Балахнин Артём Дзюба
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