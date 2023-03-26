Карпин выбрал капитана сборной России на матч с Ираком

В воскресенье вечером внимание всей футбольной России будет сосредоточено на матче национальной команды против Ирака. Стартовый состав российской сборной уже был обнародован. Стоит отметить, что капитанскую повязку Валерий Карпин вручил Даниилу Фомину – именно он выведет команду на поле.

Отметим, что на клубном уровне 26-летний Даниил Фомин представляет московское «Динамо».

Матч между сборными России и Ирака стартует в шесть часов вечера по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Газпром Арены» во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.