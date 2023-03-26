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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Игрок сборной Ирака Аль-Боеса: «Сборная России — очень сильный соперник» эксклюзив

26 Марта 2023 • 15:46 Комментировать
РОССИЯ
...
Ирак
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Через 1 ч. 37 мин.

Нападающий сборной Ирака Шихаб Аль-Боеса в эксклюзивном интервью с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих ожиданиях от товарищеского матча между сборными России и Ирака.

- Какие ожидания от игры?

- Сейчас я не в национальной команде, буду болеть за нее у телевизора вместе с народом. Я думаю, что для сборной Ирака это будет очень трудный матч. Сборная России очень сильный соперник, а у себя дома тем более. Но сборная Ирака далеко не слабая команда, она похожа на сборную Ирана, но моложе. Я знаю, что сборная серьезно готовилась к матчу, внимательно смотрела на игру между Россией и Ираном.

- Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что состав будет не похож на матч с Ираном.

- Главное, что игровая модель сборной России останется такой же. В сборной Ирака ее внимательно изучали, а кто выйдет на поле не так важно в данном случае.

- Знаете кого-то из сборной России?

- Нет, в матче России и Ирана я не узнал никого. Давно не видел игры сборной России до этого.

- На кого обратить внимание в сборной Ирака?

- Зидан Икбал сейчас в «Манчестер Юнайтед, он очень перспективный игрок, от него многого ждут. Ибрагим Баиш очень качественный футболист. Еще я бы выделил защитника Манафа Юниса. Он недавно забил победный гол в ворота Омана в финале Кубка Персидского Залива, который мы выиграли, — сказал Аль-Боеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирака Шихаб Аль-Боеса
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РОССИЯ ИРАК
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