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Лепёхин прокомментировал победу сборной России над Ираком

27 Марта 2023 • 18:12 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Бывший игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о результате матча сборных России и Ирака.

«Игра, безусловно, не выдающаяся. Это понятно всем. Для меня главное — результат. Последние матчи сборной показывают, что в погоне за фееричной игрой упускается самое важное, что есть в спорте — борьба за результат», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату».

Напомним, что подопечные Валерия Карпина выиграли со счётом 2:0 во вчерашней встрече в Санкт-Петербурге, одержав вторую победу в пяти товарищеских матчах после отстранения от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Константин Лепёхин
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