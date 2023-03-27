Лепёхин прокомментировал победу сборной России над Ираком

Бывший игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о результате матча сборных России и Ирака.

«Игра, безусловно, не выдающаяся. Это понятно всем. Для меня главное — результат. Последние матчи сборной показывают, что в погоне за фееричной игрой упускается самое важное, что есть в спорте — борьба за результат», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату».

Напомним, что подопечные Валерия Карпина выиграли со счётом 2:0 во вчерашней встрече в Санкт-Петербурге, одержав вторую победу в пяти товарищеских матчах после отстранения от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.