Бышовец — о матче Россия — Ирак: «Осталось хорошее впечатление от победы»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о победе сборной России в товарищеском матче над Ираком (2:0).

Специалист признался, что прошедшая встреча оставила у него приятные впечатления, так как российская команда сумела одержать победу.

«Стоит сказать, что после перерыва команда раскрепостилась. После забитого мяча появилась уверенность. Приятное удивление получил от игры Пиняева и Облякова», — цитирует Бышовца «Спорт-Экспресс».

При этом тренер подчеркнул, что отсутствие опыта игры за сборную у многих футболистов стало причиной их психологической неготовности. По словам Бышовца, сейчас идёт период адаптации игроков не только внутри команды, но и на поле.

Напомним, что помимо матча с Ираком, в марте сборная России успела встретится с Ираном. Та игра состоялась 23 числа и завершилась с ничейным счётом 1:1.