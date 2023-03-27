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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Бышовец — о матче Россия — Ирак: «Осталось хорошее впечатление от победы»

27 Марта 2023 • 11:18 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о победе сборной России в товарищеском матче над Ираком (2:0).

Специалист признался, что прошедшая встреча оставила у него приятные впечатления, так как российская команда сумела одержать победу.

«Стоит сказать, что после перерыва команда раскрепостилась. После забитого мяча появилась уверенность. Приятное удивление получил от игры Пиняева и Облякова», — цитирует Бышовца «Спорт-Экспресс».

При этом тренер подчеркнул, что отсутствие опыта игры за сборную у многих футболистов стало причиной их психологической неготовности. По словам Бышовца, сейчас идёт период адаптации игроков не только внутри команды, но и на поле.

Напомним, что помимо матча с Ираком, в марте сборная России успела встретится с Ираном. Та игра состоялась 23 числа и завершилась с ничейным счётом 1:1.    

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анатолий Бышовец
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