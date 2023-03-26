Широков: Карпин хочет побеждать вместе со сборной России

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что он не держится за своё место.

«Безусловно, не стоит раздувать эту тему. Он просто неправильно сформулировал свои слова, как понимаю, это было после матча, поэтому на эмоциях так и вышло», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что Карпин хочет продолжать работать со сборной и добиваться с ней положительных результатов.

Сегодня, 26 марта, пройдет товарищеский матч сборной России против национальной команды Ирака. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.