Гаджиев: «В атаке сыграли лучше, чем в обороне»

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев поделился своим мнением по поводу прошедшего товарищеского матча между сборными России и Ирака. Напомним, что наша команда забила сопернику два безответных мяча усилиями Антона Миранчука и Сергея Пиняева.

- В первом тайме и во втором играли лучше в атаке, чем в обороне. В целом, играли достойно, порой проходили интересные атаки, но были необоснованные потери мяча, - цитирует слова Гаджиева Sport24.

Напомним, что это была третья встреча сборных России и Ирака, первые два матча были сыграны в 1995 году в рамах неофициального Кубка Неру.