Лепёхин: Пиняев — один из ярких игроков РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепёхин оценил игру нападающего «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева.

«Пиняев — один из самых талантливых футболистов России. В матче с Ираком показал, что обладает очень серьезными футбольными качествами. На данный момент Сергей является одним из ярких игроков чемпионата», — приводит слова Лепёхина «Чемпионат».

По мнению эксперта, оценить уровень футболиста можно только по международным матчам. Лепёхин отметил, что далеко не всем молодым российским игрокам удалось стать новым Андреем Аршавиным.

18-летний Пиняев провел за сборную России три матча и отметился одним забитым мячом в игре с Ираком (2:0).