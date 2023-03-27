Футбольный эксперт Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о товарищеским матче России и Ирака.

- Какие выводы можно сделать по товарищеским матчам с Ираном и Ираком?

- Позитива не так много, как хотелось бы. Особенно если говорить о первой игре. Она оставила грустное впечатление. Понятно, что суперигры от нашей команды никто не ожидал, потому что собираемся не так часто, плюс были впервые в таком составе. Негативным впечатление не назову, но в матче с Ираном было печальное зрелище. Не было созидания, целостности. Соперник смотрелся предпочтительнее. Тактика была выбрана осторожная. Надо было играть более активно на половине поля соперника и не опускаться так низко к своим воротам.

- Во втором матче ярко проявил себя Пиняев. Согласны, что он сейчас является главным талантом нашего футбола?

- Он пока очень хорошо себя проявляет. Дай бог, чтобы и в дальнейшем ему хватило заряда и мотивации, чтобы также ярко себя проявлять.

- Было много критики в адрес Карпина перед игрой с Ираком. Этим матчем тренер смог доказать, что все еще является высококвалифицированным специалистом?

- Он им является, что не раз доказывал. Работа в сборной и клубе отличается. Есть много нюансов. Надеюсь, он еще проявит себя, как тренер сборной. Энергии и амбиций у него для этого достаточно.

- Карпин говорил, что главная проблема нашего футболистов - психология. Согласны?

- Психология играет значительную роль. Сейчас наш спорт переживает не лучшие времена. И психологии победителей у наших игроков быть не может, потому что игра сейчас не та, и мы не так много побеждаем.

- Может, просто мотивации недостаточно в матчах с такими соперниками?

Реклама

- Это и говорит о психологии. Выходим, чтобы побеждать или чтобы не проиграть. В этом разница. Чем больше будет матчей, тем лучше будет совершенствоваться наша игра. Тогда и уверенность придет.

- Сколько процентов выдала наша сборная в этих матчах? И за счет чего она может прибавить?

- Надо больше сыгрываться, наигрывать состав. Не знаю, пойдем ли мы в азиатскую лигу или нет. От этого зависит работа тренера и определение состава. Обстановка в команде тоже важна. Когда есть победы, и часто идут игры, коллектив сплачивается. Надо пройти нынешнее время с наименьшими потерями и стараться поднять уровень духа команды, потому что у футболистов тоже есть нюансы от того, что мы нигде не играем. Может быть, переход в другую конфедерацию поднимет настроение. А пока варимся в своем соку.

- То есть, можно сказать, что без официальных матчей наша сборная деградирует?

- Можно и так сказать. Чем больше матчей с хорошими соперниками, тем больше рост игроков и команды.

- Мы сыграли с несколькими азиатскими сборными. Каков наш уровень на их фоне?

- Не считаю, что азиатская конференция слабая. Там команды хорошего уровня. Сейчас мы были бы там как минимум середняками. Но в скором времени могли бы подняться и повыше, стать одной из лучших сборных.

- Что полезного надо извлечь их прошедших матчей?

- Команда собралась, ребята сыграли. Тренерский штаб получил понимание уровня футболистов, их силы, кто на что способен. В этом и есть польза. Плюс пришло понимание, что надо больше работать, совершенствовать свою игру. Даже с этими сборными мы не смотрелись явными фаворитами.

Елена Григорьевская