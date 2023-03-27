Бушманов высказался об игре Пиняева против сборной Ирака

Бывший футболист столичного «Спартака» Евгений Бушманов высказался об игре Сергея Пиняева в недавнем матче сборных России и Ирака.

«Пиняев здорово вчера сыграл, в целом, у него сейчас хороший период. После травмы он хорошо себя проявляет, сейчас все идёт у него по восходящей траектории. Сейчас можно за него только порадоваться», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, талант Пиняева уже начал проявляться, поэтому есть надежда на то, что Сергей станет будущим отечественного футбола.

Напомним, что, благодаря голу в ворота сборной Ирака, Пиняев стал самым молодым автором забитого мяча в истории российской национальной команды. В нынешнем сезоне игрок провёл 21 матч в РПЛ и Кубке России в составах «Локомотива» и «Крыльев Советов», отметившись пятью голами при трёх ассистах.