Россия - Ирак: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Команда Валерия Карпина наконец-то проведёт домашний матч и в воскресенье на «Газпром Арене» будет принимать соперников из Ирака. Российская сборная не так часто играла в прошлом году и в основном против далеко не топ-соперников, а в марте разошлась миром с Ираном (1:1). Сегодняшний соперник для многих болельщиков является загадкой, тем интереснее посмотреть, на что он способен в этой встрече.

Начало показа игры в 18:00. Болельщикам обещают сюрпризы как минимум в виде комментариев запасных игроков по ходу поединка. Эфир на «Матч ТВ». Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.