Комличенко: «Иран выглядел посильнее»

Сборная России обыграла в товарищеском матче сборную Ирака, забив той два безответных мяча, и это случилось после того, как ранее наша команда не смогла обыграть иранцев. Николай Комличенко, нападающий российской сборной, поделился своим мнением о матче.

- Атмосфера супер, соскучились. Я бы только дома и играл, прям кайф. Команда у Ирака послабее, они сели во втором тайме, а в первом у них еще были выносы на двух нападающих, были атаки. Иран был посильнее, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России пока что лишена возможности выступать в официальных матчах, став жертвой политизации спорта.