Карпин: «С Ираком на 90% будет другой состав»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился комментарием после окончания товарищеского матча с Ираном (1:1).

«С Ираком на 90% будет другой состав. По горячим следам пока непонятно, будем ли кого-то дозывать. Какой состав у меня был в голове на игру с Ираном накануне, не полностью совпал с тем, что вышел на поле», — передает слова Карпина Sport24.

Специалист отметил, что получил много полезной для себя информации о ближайшем резерве сборной после игры с Ираном.

Товарищеский поединок между сборными России и Ирака состоится 26 марта. Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.