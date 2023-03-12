Зиньковский сказал, что будет круто видеть в сборной 11 спартаковцев, включая Промеса

Игрок «Спартака» Антон Зиньковский высказался о десяти спартаковцах, попавших расширенный список сборной России.

«Круто, если в сборной будет десять игроков «Спартака». Можно выпускать нас и играть. И ещё Квинси [Промеса] вызвать — в таком случае будет 11 человек [смеётся]», - цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Национальная российская команда в нынешнем месяце проведёт два поединка – 23 марта со сборной Ирана на выезде и 26 марта со сборной Ирака дома.

«Спартак» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и отстаёт от лидирующего «Зенита» на пять баллов.