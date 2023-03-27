Кечинов: «С Ираком до перерыва играли просто безобразно»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче против Ирака (2:0), который состоялся вчера, 26 марта.

Эксперт считает, что несмотря на провальное выступление российской команды в первом тайме, ей удалось порадовать своих болельщиков.

«С Ираком до перерыва играли просто безобразно. Во втором тайме вышли с другим настроем, с другим движением, с другой мотивацией. И это вылилось в забитые мячи», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Напомним, что в марте сборная России провела два товарищеских матча: против Ирана (1:1) и Ирака (2:0). В прошлом году команда Валерия Карпина обыграла Кыргызстан (2:1), а также сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).