Бышовец — о матче сборной России с Ираком: «Придётся искать новые решения в тактике, будет ответственность за результат»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Ирака.

Специалист считает, что российскую команду ожидает непростая игра, в которой ей необходимо добиться положительного результата, показав при этом футбол высокого уровня.

«Придётся искать какие‑то новые решения и изменения в тактике. Будет и ответственность за результат. Главное — это результат, достигнутый за счёт качества», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Матч Россия — Ирак состоится завтра, 26 марта, в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.