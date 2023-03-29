Быстров: «Хотели, чтобы игроки разорвали Ирак, этого не случилось»

Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров высказался о матче сборных России и Ирака.

«Давно не играли дома, но, как бы мы ни хотели, чтобы игроки разорвали Ирак, этого не случилось. Все футболисты из разных клубов — взаимодействие не на таком уровне, как хотелось бы видеть Карпину и всему тренерскому штабу», — заявил экс-полузащитник российской национальной команды в интервью «Спорт-Экспрессу». Отдельно Быстров высказался об атмосфере на прошедшей встрече, отметив, что в Санкт-Петербурге удалось создать благоприятные условия для болельщиков

. Напомним, что подопечные Валерия Карпина выиграли первый домашний матч с 2021 года, обыграв сборную Ирака со счётом 2:0.