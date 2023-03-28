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Сборные

Канчельскис рассказал, когда российские команды вернут в Европу

28 Марта 2023 • 11:07 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис предположил, когда российский футбол сможет вернуться на международную арену.

Напомним, весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров.

По мнению Канчельскиса, сейчас хороший период для того, чтобы проводить товарищеские матчи и просматривать футболистов для национальной команды. Эксперт считает, что Россию вернут в Европу не раньше, чем через пять лет.

«Думаю, что лет через семь нас снова вернут, или может, через пять. Хотелось бы ошибаться, конечно. Но в ближайшее время никаких еврокубков и международных игр не будет. Двери в Европу закрыты», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В товарищеских матчах, которые состоялись по ходу текущего месяца, сборная России обыграла Ирак (2:0) и сыграла вничью с Ираном (1:1).  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Канчельскис
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