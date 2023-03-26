Главный тренер сборной Ирака Касас: «Во втором тайме Россия вышла вперед и показала, на что она способна, забив два гола»

Главный тренер сборной Ирака Хесус Касас на пресс-конференции после матча с командой России (0:2) дал комментарий по игре. Его слова передаёт корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Безусловно, это была красивая игра. Первый тайм и второй тайм отличались. В первом тайме у нас были возможности забить и проявить себя, но мы ими не воспользовались. Во втором тайме Россия вышла вперед и показала, на что она способна, забив два гола.

- Ждать ли нам реванша, если да, то когда?

- Для нас это был очень хороший опыт - сразиться с таким сильным соперником, как российская сборная. Для нас это начало серии матчей с сильными соперниками. Мы показали, что можем это сделать. Возможно, в будущем будут еще подобные матчи с соперниками такого же потенциала, как российская сборная.

- Несколько важных игроков сборной Ирака не приехали на этот матч по разным причинам. Влияло ли это на уровень сборной Ирака в этом матче?

- Мы гордимся всей нашей командой, всеми нашими игроками. И теми, которые приехали сегодня на матч, и теми, кто не смог приехать. Те, кто играли сегодня, показали всё лучшее, на что они способны. Мы ими гордимся.