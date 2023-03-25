Гранат: «Несмотря на возраст, в сборную надо вызывать лучших футболистов»

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат рассказал, как относится к решению главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать футболистов старше 30 лет.

«Ну, конечно, отрицательно отношусь. Мне кажется, сборная создана, чтобы в ней играли лучшие. Несмотря на возраст, надо вызывать лучших футболистов», — заявил Гранат порталу «РБ Спорт».

Ранее тренерский штаб сборной России сообщал, что не планирует привлекать на сборы футболистов старше 30 лет за исключением вратарей. Отмечалось, что это нововведение будет действовать только на период отстранения команды от международных турниров.