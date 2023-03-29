Канчельскис: «Думаю, что сборная России действительно сыграет с Китаем»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном проведении матча сборных России и Китая.

«Думаю, что сборная России действительно сыграет с Китаем. Будет интересно посмотреть. В этом никаких проблем нет. Футбол в Китае сейчас развивается, этому уделяют внимание», — заявил экс-полузащитник российской национальной команды в интервью «Чемпионату». По его словам, будет интересно оценить уровень китайской сборной на фоне подопечных Валерия Карпина.

Отметим, что ранее о такой игре высказывались министр спорта России Олег Матыцин и президент РФС Александр Дюков. После международной дисквалификации сборная России провела пять матчей, одержав две победы при трёх ничьих.