Балахнин – об игре со сборной Ирака: «Мы видели, как наши играли с Узбекистаном и с Киргизией»

Бывший полузащитник финской «КайХи» Сергей Балахнин поделился своими ожиданиями от приближающегося противостояния между сборными России и Ирака.

Специалист отметил особую важность того, что российские футболисты будут играть на домашнем стадионе, в Санкт-Петербурге. Также эксперт подчеркнул уровень соперника – он, по мнению Балахнина, ниже, чем у сборной Ирана, с которой команда России сегодня сыграла вничью (1:1).

«Тем не менее, мы видели, как наши играли с Узбекистаном и с Киргизией — тоже было неубедительно», - приводит слова Балахнина «Газета.Ру».

В то же время бывший спортсмен отметил, что трудно продемонстрировать что-либо внятное, когда времени на подготовку катастрофически мало.