Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад высказался о статусе предстоящего поединка против российской национальной команды.

«Мы надеемся, что матч состоится. На данный момент, по нашей информации, все в порядке. Если честно, не знаю, почему матч не анонсирован в России. Мы готовимся в Ираке на главном стадионе. По плану, мы должны вылететь в Россию 24 числа. Хочу сказать, что для сборной Ирака большая честь стать первой командой, которая сыграет в России после такой большой паузы», — заявил Имад в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что сборная Ирака станет первым соперником, который приедет в Россию с ноября 2021 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 26 марта.