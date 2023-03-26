Карпин отреагировал на слова Матыцина в свой адрес

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с командой Ирака (2:0) дал комментарий по комментарию министра спорта в свой адрес. Его слова передаёт корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Сегодня Пиняев стал самым юным автором гола за сборную России. Как оцените его игру?

- Помимо рекорда он всю игру очень энергично и активно провел. Он, наверное, был одним из лучших, если не лучшим игроком на поле.

- Касаемо ваших слов на предматчевой пресс-конференции министр спорта так прокомментировал ваши слова: «Выражение безразличия в спорте - дорога в никуда, поэтому надо четко определиться - ты с нами, болельщиками сборной России, или сам по себе». Что бы вы могли ответить Матыцину?

- Я вчера на пресс-конференции уже всё объяснил и разложил по полочкам, разжевал. Нужны слова правильные слова, видимо, лозунги «мы с вами» или «вы с нами» - наверное, да. Больше комментировать здесь нечего. По поводу безразличия даже говорить не приходится. Мы все вместе.