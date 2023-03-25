Петржела: «Неважно, кто сейчас тренирует сборную России — кроме товарищеских игр ей ничего не светит»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем сборной России.

Чешский специалист отметил, что не имеет никакого значения, кто возглавляет российскую команду, поскольку в обозримом будущем вернуться в международные турниры она не сможет.

«Не думаю, что тренера сборной России могут поменять из-за неудовлетворительных результатов товарищеских матчей. Абсолютно неважно, кто сейчас тренирует сборную России — кроме товарищеских игр ей ничего не светит», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В текущем месяце сборная России уже сыграла с Ираном (1:1), а завтра, 26 марта, проведёт товарищескую встречу с Ираком в Санкт-Петербурге.