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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Игнатьев: «Во втором тайме сборная стала играть быстрее»

27 Марта 2023 • 06:23 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Известный российский специалист Борис Игнатьев поделился своим мнением о прошедшем матче с товарищеским статусом, в котором сборная России смогла выиграть у команды Ирака. Наша команда забила два мяча, но это получилось только во втором тайме, в то время как первая половина игры была не самой лучшей.

- Во втором тайме, я думаю, работа Карпина дала плоды. Сборная стала играть быстрее. Было видно, что футболисты Ирака устали и психологически были задавлены, - цитирует слова Игнатьева издание «Спорт-Экспресс».

Ранее, напомним, российская команда сыграла вничью со сборной Ирана. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Борис Игнатьев Сборная Ирака
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