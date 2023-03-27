Игнатьев: «Во втором тайме сборная стала играть быстрее»

Известный российский специалист Борис Игнатьев поделился своим мнением о прошедшем матче с товарищеским статусом, в котором сборная России смогла выиграть у команды Ирака. Наша команда забила два мяча, но это получилось только во втором тайме, в то время как первая половина игры была не самой лучшей.

- Во втором тайме, я думаю, работа Карпина дала плоды. Сборная стала играть быстрее. Было видно, что футболисты Ирака устали и психологически были задавлены, - цитирует слова Игнатьева издание «Спорт-Экспресс».

Ранее, напомним, российская команда сыграла вничью со сборной Ирана.