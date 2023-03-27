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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Петржела: «В победе сборной России над Ираком нет никакой ценности»

27 Марта 2023 • 16:57 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о победе сборной России в товарищеском матче над Ираком (2:0).

По мнению чешского специалиста, победа российской команды была вполне ожидаема. Однако, как считает Петржела, этот успех не представляет из себя никакой ценности.

«Было бы странно, если бы Россия не победила вчера. Это же обычный товарищеский матч. Без разницы, кого ты обыгрываешь, сколько забиваешь», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Напомним, что на прошлой неделе, помимо матча с Ираком, россияне провели встречу с Ираном в Тегеране, которая завершилась с ничейным счётом 1:1.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Властимил Петржела
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