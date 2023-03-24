Пономарёв: «Может быть выиграем матч с Ираком»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв поделился своими ожиданиями от предстоящего матча национальных команд России и Ирака.

«Да, может быть, выиграем матч с Ираком. Должны побеждать во всяком случае. Может быть, один-два мяча забьём. Но не вижу я перспективы развития. Хотя многие пытаются убедить меня в том, что мы хорошо играем», - приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Матч Россия – Ирак состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало игры в 18:00.

Иракский коллектив является победителем Кубка наций Персидского залива. Этого успеха спортсмены добились в январе нынешнего года, сумев в финале обыграть сборную Омана (3:2).