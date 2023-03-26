Защитник «Спартака» Денисов высказался о дебюте за сборную России

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о дебюте за национальную сборную России. Сегодня, 26 марта, футболист появился на поле в товарищеской встрече против сборной Ирака (2:0), которая проходила в Санкт-Петербурге.

Игрок отметил, что здорово начинать с победы, за и к тому же испытываешь невероятные эмоции, когда выходишь на поле и играет гимн твоей страны.

«Не помню, когда последний раз играла сборная в России. Больше года вроде не играли. Всегда приятно, когда на трибунах тебя поддерживают свои болельщики», - приводит слова футболиста «Спартака» «Чемпионат».