Аршавин: «Ирак надо обыгрывать, тем более в Питере»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка национальной команды со сборной Ирака.

«Ирак надо обыгрывать, тем более в Питере. Думаю, что всё будет нормально. То, что идеальной сыгранности нет… Сборная России должна играть и просто играет», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Специалист заявил, что в данный момент не представляется возможным выяснить, к каким соревнованиям и к какой дате нужно готовиться российскому коллективу, отсюда становится непонятным что и под что нужно наигрывать главному тренеру команды Валерию Карпину.

Матч Россия – Ирак состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало в 18:00.