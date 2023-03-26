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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Деменко: «Это единственный матч сборной, после которого я могу поблагодарить ребят за самоотдачу» эксклюзив

26 Марта 2023 • 21:48 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями об игре сборной России в товарищеском матче с Ираком.

- Вторая товарищеская игра сборной больше понравилась?

- Да, но только второй тайм. Первый не могу занести в актив нашей команде. Были какие-то непонятные потери мяча. А во втором мы увидели команду, которая бьется друг за друга. Ребята начали играть по-другому. Видимо, в перерыве Карпин что-то им сказал, и игра преобразилась. Как будто на поле вышла совсем другая сборная. Это единственный матч, после которого я могу поблагодарить ребят за самоотдачу. Поэтому и результат получился хорошим.

- Кого из футболистов сборной России стоит отметить отдельно?

- Мне понравились фланговые игроки Пиняев и Зиньковский. С другой стороны, есть опытные ребята, например, Миранчук. Они спокойны на поле, и их опыт команде тоже нужен.

- Пиняев забил красивый мяч, брал инициативу на себя, хотя ему всего восемнадцать лет. Как оцените его игру?

- Одним словом – молодец. В дальнейшем он обретет уверенность. Этот мяч очень важен для него, как для пребывания внутри сборной, так и для него лично. Хоть Пиняев и показывал, что спокоен, все равно, у него было волнение. Этот матч придаст ему необходимую уверенность. Он старается, просто молодец. Уверен, что в скором времени мы будем говорить о нем гораздо чаще.

- Сколько процентов от своих возможностей выдала сегодня наша сборная?

- Во втором тайме ребята выложились на сто процентов. Мы видели отборы, игру назад, атаки. В первом тайме были ошибки в обороне, Песьяков ошибался, хотя это опытный голкипер. Но у него была нервозность. Хорошо, что наша команда не пропустила, потому что иначе все могло бы повернуться по-другому.

- Как вам вариант игры сборной с клубными связками?

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- Мы видели, что Карпин этим пользуется. Например, Тюкавин выходит с Фоминым. Эти сочетания он ставит, потому что у ребят между собой есть общение, взаимопонимание. Это хорошо. Главное, чтобы игроки быстрее адаптировались и не боялись играть. Тем более, сейчас нет такого давления. Мы же играем не с Аргентиной и Испанией, где футболисты совсем другого уровня. А с такими сборными, с которыми мы проводим товарищеские матчи, можно играть в свой футбол. Конечно, ошибки будут, это понятно. Но сегодня было приятно посмотреть футбол. Были хорошие моменты, было видно, что команда мотивирована победить. Это надо оставить и развивать.

- Вы связываете эту победу с фактором своего поля? Все-таки наша сборная провела домашний матч впервые за полгода.

- Есть такое, дом есть дом. И эмоции совсем другие. Но и на выезде игра должна быть внятной. Понятно, что строится новая команда, что-то ищется. Это при том, что, например, Головин многое дал бы середине поля, разыгрывал бы мяч.

- Есть мнение, что без официальных матчей сборная России деградирует. Согласны с этим?

- Мы видели матчи, где наши соперники был в очень слабых составах. А мы не выглядели на поле фаворитами. Я думаю, что мотивация у ребят есть, просто надо наработать связки, взаимопонимание. С каждым матчем команда начинает выглядеть все лучше. Карпин учтет этот момент и будет уже по позициям смотреть, кто лучше играл. Плохо то, что в сборной нет конкуренции. Если кто-то не может играть, то выходит футболист уровнем ниже. Такие матчи дают хорошую пищу для того, чтобы быстрее собрать команду.

- Если брать все матчи с азиатскими командами, которые провела сборная России, складывается впечатление, что мы были бы середняками в азиатской конфедерации. У вас нет такого ощущения?

- Пока мы видели единственный матч, который порадовал. Если не брать первый тайм. На сегодня, у нас такой уровень, что мы выдаем такие невнятные результаты. Надо это понять. Тут многое зависит от тренера и футболистов, которые должны прогрессировать и показывать тот уровень, который был до отстранения. Пока у нас уровень средний.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Деменко
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