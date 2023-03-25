Хлусевич: «Это неплохо, когда в сборной много футболистов из одной команды»

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич высказался о том, что в национальную команду были вызваны восемь игроков из стана «красно-белых».

«Наверное, это неплохо, когда много футболистов из одной команды. Конечно, проще коммуницировать, но и до этого проблем не было», — приводит слова Хлусевича Sport24.

В текущем сезоне 22-летний игрок принял участие в 27 матчах за московский «Спартак» и записал в свой актив три результативные передачи.

Напомним, 23 марта сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1). 26 марта национальная команда проведет контрольный поединок против Ирака, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.