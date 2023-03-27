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Билялетдинов — о сборной России: «У команды проблемы»

27 Марта 2023 • 14:24 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о выступлениях национальной команды в товарищеских матчах. Напомним, по ходу текущего месяца сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), а также обыграла Ирак (2:0).

По мнению Билялетдинова, сейчас сборная имеет немало игровых проблем. Но бывший футболист выразил надежду на то, что наставник национальной команды Валерий Карпин сумеет их решить.  

«У команды проблемы. И даже не с мотивацией. Это структурная история, потому что игра команды на 50-60% состоит из эмоций.

Пока играем товарищеские матчи, нужно авантюрнее играть. Может быть, схему переделать», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Напомним, весной прошлого года сборная России была отстранена от международных турниров, поэтому сейчас она имеет возможность проводить лишь товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Динияр Билялетдинов
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