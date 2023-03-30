Игнатов высказался о попадании в расширенный список сборной России

Полузащитник столичного «Спартака» Михаил Игнатов высказался о попадании в расширенный список российской сборной на мартовские игры.

«Прежде всего, надо отметить то, что меня заметили. Это одновременно приятно и важно для развития. Есть хороший сигнал. Значит, работаем в правильном направлении. Просто нужно прибавлять», — заявил игрок «красно-белых» в интервью изданию «РБ Спорт».

Отметим, что Михаил Игнатов попал в расширенную заявку сборной России, однако не вошёл в финальный список на встречи против Ирана и Ирака. В футболке «Спартака» Игнатов выступает с 2018 года, однако за национальную команду полузащитник не провёл ни одной встречи.