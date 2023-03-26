Блеск Пиняева в Санкт-Петербурге: сборная России обыграла Ирак в долгожданном домашнем матче

Сборные России и Ирака сыграли товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Встреча состоялась 26 марта на стадионе «Газпром Арена».

Долгожданное возвращение на домашний стадион и долгожданная победа. На матч с Ираком выпало много знаменательных для сборной России событий. Полтора года наша команда отсутствовала не своей территории – последний матч был в ноябре 2021 года против Кипра, тогда победили со счётом 6:0. Три товарищеских игры подряд не было побед. Обе серии прервались на «Газпром Арене».

Хотя начиналось всё очень сложно. Ирак вообще не почувствовал стартового давления, зато круто поджал Песьякова. Дважды (!) голкипер сборной России пасовал аккурат на соперника, и дважды защитникам пришлось преграждать путь мячу в ворота. Сначала с 22-х метров пробил Аль-Хамади, а на линии ворот остановил мяч Литвинов, затем тот же Аль-Хамади пытался обкрутить Осипенко метров с 19, но тоже не сумел.

И дальше были моменты только сборной Ирана. После банального выноса от ворот и ошибки Осипенко Хуссейн получил чистый выход один на один – Песьяков спас. Затем иракцы накрыли Фомина, организовали контрнаступление и вывели на ударную позицию Байеша, но снова выручил Песьяков. И только в самом конце тайма россияне ответили хоть как-то. Пиняев раскидал оппонентов на фланге и откинул мяч Фомину. Даниил пробил плотно и точно, однако голкипер справился.

Ужасающий первый тайм превратился в прекрасный второй, хотя Карпин сделал лишь одну замену, выпустив Миранчука вместо Пруцева. И Антон забил уже через пять минут. Обляков на грани (а может и за гранью) офсайда убежал по флангу, прострелил на Соболева, и Александр пробил. Хассан парировал в сторону, но никто не держал Антона Миранчука, которому осталось лишь дослать мяч в ворота – 1:0.

Прошло всего восемь минут и прилетел второй мяч. Шикарное соло исполнил Пиняев, убежавший на заброс Осипенко. Сергей одним касанием заложил финт, убрав защитника, сместился к центру и в окружении пяти соперников пробил низом в противоход голкиперу – 2:0. Следом мог и разгром оформить Миранчук, которого опять потеряли в центре штрафной площади. Антон бил метров с 10, но не переиграл Хассана, а затем ещё и Осипенко пробил в голкипера.

Шанс на разгром получил и Александр Соболев, замкнувший навес с угла вратарской. Форвард хорошо пробил головой, но попал в перекладину. Так и не случилось третьего гола (зато случилось необязательно удаление Кузяева), но сборная России всё равно была сильнее Ирака в этот вечер. Долгожданный домашний матч и долгожданная победа.