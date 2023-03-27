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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий: «В сборной России заметны черты «Ростова»

27 Марта 2023 • 10:06 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Известный российский тренер Леонид Слуцкий выразил мнением, что стиль игры сборной России похож на стиль игры «Ростова», которым руководит наставник национальной команды Валерий Карпин.

«Понятно, что игрокам «Ростова» несколько легче понимать и знать требования, но и остальные игроки достаточно высокого уровня, чтобы подстроиться и понять, что может быть в той или иной ситуации», — сказал Слуцкий в эфире на Первом канале.

В марте сборная России провела две товарищеские встречи: против Ирана (1:1) и Ирака (2:0). В прошлом году команда Карпина одержала победу над Кыргызстаном (2:1), а также сыграла вничью с Таджикистаном и Узбекистаном. Оба матча завершились с одинаковым счётом 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Леонид Слуцкий
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